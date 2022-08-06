Замглавы временной администрации херсонской Новой Каховки погиб после покушения

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Замглавы администрации города Новая Каховка Херсонской области Виталий Гура погиб в результате покушения, сообщила заместитель главы временной администрации области Екатерина Губарева.

"Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений", - написала она в свое телеграм-канале.

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил "Интерфаксу", что Гура был расстрелян утром в субботу из автоматического оружия, когда выходил на работу. Позже в администрации области сообщили, что пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.