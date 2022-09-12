Телеканал раскрыл детали "оперативной игры" ФСБ по предотвращению терактов в Крыму

Также были названы херсонские чиновники, на которых готовились нападения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия-24" сообщил, что по делу о подготовке терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма задержаны как минимум два предполагаемых диверсанта.

В эфире были показаны кадры задержания одного из них в Крыму.

"В руках российских спецслужб диверсант и так называемый "спящий агент". Обоих задерживают на территории Крыма. На полуострове те должны были убить трех республиканских министров и провести серию терактов", - сообщил телеканал.

По данным "России-24", "первой жертвой (...) должен был замначальника МВД из Новой Каховки", ФСБ пришлось инсценировать его смерть.

В эфире телеканала утверждается, что теракты и нападения готовились сотрудником Службы безопасности Украины Ильей Бондарчуком.

Среди возможных жертв нападений также был замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

12 сентября ФСБ сообщила, что в ходе оперативной игры пресекла попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма.