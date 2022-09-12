Телеканал раскрыл детали "оперативной игры" ФСБ по предотвращению терактов в Крыму
Также были названы херсонские чиновники, на которых готовились нападения
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия-24" сообщил, что по делу о подготовке терактов против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма задержаны как минимум два предполагаемых диверсанта.
В эфире были показаны кадры задержания одного из них в Крыму.
"В руках российских спецслужб диверсант и так называемый "спящий агент". Обоих задерживают на территории Крыма. На полуострове те должны были убить трех республиканских министров и провести серию терактов", - сообщил телеканал.
По данным "России-24", "первой жертвой (...) должен был замначальника МВД из Новой Каховки", ФСБ пришлось инсценировать его смерть.
В эфире телеканала утверждается, что теракты и нападения готовились сотрудником Службы безопасности Украины Ильей Бондарчуком.
Среди возможных жертв нападений также был замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
12 сентября ФСБ сообщила, что в ходе оперативной игры пресекла попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Крыма.