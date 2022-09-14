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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Власти Херсонской области заявили, что все попытки наступления ВСУ отбиты

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области фиксируют регулярные попытки наступления вооруженных подразделений Украины на подконтрольные РФ населенные пункты региона, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Есть такой факт - пытаются наступать. Но все атаки и наступления на херсонско-криворожском направлении отбиты... Стягивают войска, перебрасывают. Но все их попытки наступать отбиваются нашими войсками", - сказал он.

В частности, по словам Стремоусова, в последние сутки украинские военные предприняли попытку атаковать село Давыдов Брод. Однако сообщения украинских СМИ о прорыве линии обороны на этом участке не соответствуют действительности. "Давыдов Брод они пытаются уже два или три месяца атаковать. (...) Пока там шансов у них нет", - добавил он.

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Стремоусов также опроверг сообщения украинских СМИ о занятии подразделениями ВСУ села Киселевка. "Я был в Киселевке, я каждый день там бываю... Наша оборона держит там все четко, там нет никаких проблем", - сказал он.

По словам замглавы администрации области, приблизительные потери Украины на херсонском направлении за последние несколько недель могут составлять более 3,5 тыс. человек.

"Херсонские степи - это достаточно плоская территория, которая очень опасна для наступающих. У нас выстроено несколько линий обороны", - отметил Стремоусов.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Херсонская область Украина
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