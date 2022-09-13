Пашинян выразил Блинкену надежду на международную реакцию в связи с ситуацией с Азербайджаном

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил о решении обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с обстановкой на границе с Азербайджаном.

"Пашинян представил детали агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Премьер-министр Армении проинформировал, что в связи с происходящими действиями принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян также выразил надежду на международную реакцию в связи с событиями на армяно-азербайджанской границе.

В правительстве Армении сообщили, что со своей стороны Блинкен "выразил глубокую обеспокоенность американской стороны и заявил о недопустимости дальнейшей эскалации ситуации".

"Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации обстановки", - отметили в армянском правительстве.