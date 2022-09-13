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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:31

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку

США призвали РФ поучаствовать в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку
Архивное фото
Фото: Alex McBride/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти США обращаются с призывом к России использовать влияние для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы призываем все вовлеченные стороны, в том числе Россию, конструктивным образом использовать свое значительное влияние для деэскалации", - заявил Прайс на брифинге.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону по отдельности с премьером Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал стороны воздержаться от эскалации ситуации на границе этих стран.

Обеспокоенность в связи с обстановкой на армяно-азербайджанской границе выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В ночь на вторник в Ереване сообщили о боях с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и попытках азербайджанской стороны продвинуться по территории Армении. Пашинян сообщил, что 49 военнослужащих ВС Армении погибли в результате ночных боев.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 своих военнослужащих.

В Секретариате ОДКБ назвали применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемым и заявили о задействовании механизмов организации для урегулирования конфликта.

США Армения Азербайджан Россия
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