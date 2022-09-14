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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Алиев поддержал созыв Францией СБ ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на котором обсуждалось обострение на азербайджанско-армянской границе, сообщает пресс-служба Алиева.

"В ходе телефонного разговора Макрон выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе. Алиев довел до внимания, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении и азербайджанская сторона принимает ответные меры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора была подчеркнута важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня.

Алиев указал на важность рассмотрения на объективной основе вопроса напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном, который будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, резюмировали там.

Накануне вечером сообщение о телефонном разговоре Макрона и Алиева опубликовал Елисейский дворец. Там заявили, что президент Франции призвал своего азербайджанского коллегу вернуться к соблюдению режима прекращения огня после военных столкновений с Арменией.

Также во вторник состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и французским министром иностранных дел Катрин Колонной.

Кроме того, в ночь на вторник Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ночью 13 августа на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Армения заявила об агрессии со стороны Азербайджана, Баку в свою очередь назвал происходящее провокацией Еревана. По данным армянского премьера Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли 49 военнослужащих Армении, Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.

Франция Армения Азербайджан Эммануэль Макрон Ильхам Алиев
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