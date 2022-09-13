В Купянском районе под Харьковом сообщили о стабилизации ситуации после наступления ВСУ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Купянском районе Харьковской области стабилизирована после наступления украинских военных, линия фронта проходит по реке Оскол, сообщил глава районной администрации Максим Губин.

"После того, как произошел централизованный отход, сейчас мы укрепились. Все сейчас выглядит иначе, мы стабильно удерживаем ситуацию, мы начинаем потихонечку отыгрывать все назад", - сказал Губин во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, наступление украинских военных "было стремительным".

"Мы думали, у нас будет еще хотя бы два-три дня для того, чтобы сделать эвакуацию гражданского населения более контролируемой, более безопасной. Нам украинская сторона не дала этой возможности", - сказал Губин.

Он отметил, что украинские "силы превосходили нас в пять-восемь раз, были массовые разрушения "Хаймерсами" и тяжелой артиллерией гражданской инфраструктуры, административной инфраструктуры".

"Линия разграничения сейчас проходит практически по реке Оскол. С нашей стороны реки Оскол все находится под нами. Мы сейчас пытаемся максимально людям помогать, чтобы у людей был свет и газ - это все идет со стороны РФ", - сказал чиновник.

По его данным, из примерно 120 тысяч жителей района около половины эвакуировано, в основном на территорию РФ, "осталось где-то тысяч 60".

На минувшей неделе Губин сообщил, что районные власти организовали эвакуацию жителей из-за участившихся массированных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.