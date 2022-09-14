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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Баку готов передать Еревану до 100 тел армянских военных

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел военнослужащих Вооруженных сил Армении, погибших в результате конфликта на границе 12-13 сентября.

"Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и заявляет о своей готовности в одностороннем порядке передать тела до 100 армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны в сентябре 12-13 этого года", - говорится в заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Комиссия отмечает, что уже проинформировала по данному вопросу Международный комитет Красного креста.

Армения Азербайджан
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