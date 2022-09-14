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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Генсек ОДКБ Станислав Зась отправится туда на следующей неделе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Передовая группа миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником Объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября", - сообщили в пресс-службе.

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"Глава миссии Организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе", - заявили там.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военнослужащих в результате начавшихся с 13 сентября боев с Вооруженными силами Азербайджана.

Перед этим азербайджанская сторона заявила, что Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану до 100 тел военнослужащих Вооруженных сил Армении, погибших в результате конфликта на границе 12-13 сентября.

ОДКБ Армения
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