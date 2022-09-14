Минобороны Армении сообщило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары по транспортным средствам российских пограничников в Армении, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

"По состоянию на 15:00 (14:00 мск) обстановка на границе Армении и Азербайджана крайне напряженная. Со стороны ВС Азербайджана удары нанесены по транспортным средствам ФСБ России, осуществляющим гуманитарную миссию в зоне боевых действий", - сказал Торосян на брифинге в среду.

По его словам, с 13:00 вся линия границы от Сотка до Гориса - с востока до юга Армении - подвергается интенсивному ракетно-артиллерийскому обстрелу.

"Удары наносятся также по мирным населенным пунктам Армении. Применяются беспилотники. Подразделения ВС Азербайджана начали попытки позиционного продвижения", - заявил Торосян. По его словам, армянские военные принимают меры, чтобы соразмерно ответить противнику.

Со своей стороны армянские СМИ сообщают, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли артиллерийские удары по пункту дислокации Пограничных войск ФСБ России в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян вооруженными силами Азербайджана. Личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации", - сообщают СМИ Армении, которые распространили также фотографии с места событий.

Отмечается, что в результате обстрела были повреждены здание, где размещались российские пограничники, и военная техника.