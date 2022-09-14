Россия выступила против видеовыступления Зеленского на прениях в ГА ООН

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия не поддержит решение дать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на общих прениях в Генассамблее ООН в формате видеообращения, заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Это очередное нарушение правил, которые мы (государства-члены ООН - ИФ) установили. Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда он не может приехать. Если не можете приехать, значит пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", - сказал он журналистам.

Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялось 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников Организации.