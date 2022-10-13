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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Глава Пентагона заявил, что НАТО не несет угрозы России

Глава Пентагона заявил, что НАТО не несет угрозы России
Глава Пентагона Ллойд Остин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - НАТО не ищет конфликта с Россией и не является для нее угрозой, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.

При этом он заверил, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Он подчеркнул приверженность США этой задаче и статье 5 устава НАТО.

В соответствии с этой статьей, вооруженное нападение на одну или нескольких участниц НАТО в Европе или Северной Америке должно рассматриваться как нападение на НАТО в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу.

НАТО США Пентагон Ллойд Остин
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