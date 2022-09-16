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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Одобрен пакет конституционных поправок, в который вошла норма о возвращении столице названия Астана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На совместном заседании обеих палат парламента Казахстана депутаты приняли сразу в двух чтениях законопроект "О внесении изменений и дополнения в Конституцию", сообщил корреспондент "Интерфакса".

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Его единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса.

В пакет вошли поправки о семилетнем президентском сроке без последующего права на переизбрание, а также о переименовании столицы страны из Нур-Султана в Астану.

Законопроект депутатам представил министр юстиции Канат Мусин. Комментируя возвращение столице прежнего названия, он отметил: "Вопрос о переименовании столицы долгое время обсуждался обществом (...), поэтому с учетом общественного мнения данное предложение было включено в проект закона".

Принятый парламентом закон теперь поступит на подпись президенту.

Летом 2022 года по итогам референдума вступили в силу поправки к Конституции Казахстана, которые в том числе ограничили права и полномочия президента и его родственников, отменили ряд привилегий для первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев инициировал новые изменения Конституции, предложив, в частности, разрешить избираться главой государства только на один срок, но увеличить его до семи лет.

Переименовать столицу в Астану в рамках конституционной реформы предложила группа депутатов. 13 сентября стало известно, что Токаев одобрил включение этой поправки в конституционный пакет.

Принятые в пятницу парламентом поправки в Конституцию Казахстана окончательные, они открывают путь перехода государства к новой политической модели, заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Конституционная реформа, принятая ранее всенародным референдумом, легла в основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку в этих реформах и откроет путь к переходу нашего государства к новой политической модели", - сказал он на совместном заседании палат.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан Астана Нурсултан Назарбаев Канат Мусин Ерлан Кошанов
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