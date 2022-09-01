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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

США выразили готовность помочь Казахстану в проведении реформ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - США остаются другом и партнером Казахстана и готовы помочь стране в проведении масштабных реформ, заявили в американском посольстве в республике. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсетях.

Дипломаты также поблагодарили президента Касыма-Жомарта Токаева за встречу с конгрессменами Джимми Панеттой и Томом Суоцци, которых он принял после того, как выступил с обращением к народу Казахстана.

В обращении Токаев предложил провести уже осенью 2022 года внеочередные президентские выборы, а парламентские выборы устроить тоже досрочно - в 2023 году вместо 2025-го. Участвовать в президентских выборах Токаев собирается. Он также предложил ограничить пребывание на посту президента единственным сроком в семь лет, но уже после выборов.

Еще президент призвал парламент не затягивать конституционную реформу и принять более двух десятков конституционных законопроектов. Он также предложил уравнять статус всех судей и ввести процедуру выборов руководителей судов. Кроме того, он предложил ряд мер соцподдержки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее в четверг заверил, что задуманные в Казахстане реформы не испортят отношения двух стран.

США Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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