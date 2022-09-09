Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по поводу цен на газ, и выразил надежду на скидку при его покупке, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку", - приводит агентство слова турецкого лидера.

Со своей стороны, агентство "Анадолу" информирует, что Эрдоган также сообщил о планах попросить Путина на будущей встрече в Самарканде начать поставки российской агропродукции по "зерновому коридору". Турецкий президент заверил, что в случае, если такие поставки начнутся, "будет создана оптимальная система распределения грузов, в том числе в беднейшие страны Африки".

В РоссииПутин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕСПутин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕСЧитать подробнее

Эрдоган добавил, что на фоне нынешней ситуации с энергетикой предстоящая зима для Европы простой не будет, и ей придется пойти на высокие финансовые траты.

Ранее в сентябре Эрдоган заявил, что проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении РФ. По его словам, "Европа пожинает, то, что посеяла". В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.

7 сентября Путин заявил на сессии ВЭФ во Владивостоке, что Россия будет настаивать на том, чтобы зерновая сделка была направлена на улучшение ситуации на мировых рынках, а не в Европе. "Мы все сделали для того, чтобы сложилась эта договорённость, мы их придерживаемся. Все обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто грубо "кинули", как в народе говорят. Надули. И не только нас, но беднейшие страны, под предлогом обеспечения сделки", - сказал Путин.

Он заявил о намерении обсудить с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку оно не направляется нуждающимся бедным странам.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

Эксперт отметил, что РФ в этом году уже побила свой рекорд 2017 г. по сбору пшеницы

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });