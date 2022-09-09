Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по поводу цен на газ, и выразил надежду на скидку при его покупке, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку", - приводит агентство слова турецкого лидера.

Со своей стороны, агентство "Анадолу" информирует, что Эрдоган также сообщил о планах попросить Путина на будущей встрече в Самарканде начать поставки российской агропродукции по "зерновому коридору". Турецкий президент заверил, что в случае, если такие поставки начнутся, "будет создана оптимальная система распределения грузов, в том числе в беднейшие страны Африки".

Эрдоган добавил, что на фоне нынешней ситуации с энергетикой предстоящая зима для Европы простой не будет, и ей придется пойти на высокие финансовые траты.

Ранее в сентябре Эрдоган заявил, что проблемы с энергетикой в странах Европы возникли из-за их действий в отношении РФ. По его словам, "Европа пожинает, то, что посеяла". В то же время, отметил Эрдоган, у Турции проблем с газом возникнуть не должно.

7 сентября Путин заявил на сессии ВЭФ во Владивостоке, что Россия будет настаивать на том, чтобы зерновая сделка была направлена на улучшение ситуации на мировых рынках, а не в Европе. "Мы все сделали для того, чтобы сложилась эта договорённость, мы их придерживаемся. Все обеспечиваем. Выяснилось, что в очередной раз просто грубо "кинули", как в народе говорят. Надули. И не только нас, но беднейшие страны, под предлогом обеспечения сделки", - сказал Путин.

Он заявил о намерении обсудить с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку оно не направляется нуждающимся бедным странам.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов.