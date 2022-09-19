Лавров обсудил ситуацию на ЗАЭС с главой МИД Франции

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Колонной, министры обсудили ситуацию на Украине с акцентом на обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщили в МИД России.

Как подчеркнули в ведомстве, российский министр отметил, что "киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы".

"Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту", - заявили в МИД РФ.