Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Джабаров счел, что РФ могла бы пойти на демилитаризацию у ЗАЭС, сохранив над ней контроль

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Москва могла бы поддержать предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС при сохранении контроля над атомной станцией, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В миреМинобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУМинобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУЧитать подробнее

"Это разумное предложение о демилитаризации вокруг ЗАЭС, я думаю, мы это поддержим", - сказал Джабаров.

"Но там были и другие предложения - передать контроль над Запорожской АЭС Украине. Как это можно сделать?" - задал риторический вопрос Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия должна сохранить за собой пункты охраны ЗАЭС, включая системы ПВО. "Россия должна сохранить за собой контроль за станцией", - подчеркнул Джабаров.

"Где-то мы можем сотрудничать в этом плане - в плане создания демилитаризованной зоны, поскольку наши войска там не размещаются, а только охраняют объект. Если Украина согласится на демилитаризацию, она покажет какое-то стремление к нормализации обстановки. Если нет - будет понятно, чего они добиваются", - заключил Джабаров.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Запорожская АЭС Россия Владимир Джабаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР

В США убили вооруженного мужчину после попытки проникнуть в офис ФБР
Военная операция на Украине

Небензя понадеялся на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС до конца августа

ЕС готов пойти на значительные уступки Ирану для возобновления СВПД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ

Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ
Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Военная операция на Украине

Западные страны пообещали Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });