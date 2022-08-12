Джабаров счел, что РФ могла бы пойти на демилитаризацию у ЗАЭС, сохранив над ней контроль

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Москва могла бы поддержать предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС при сохранении контроля над атомной станцией, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это разумное предложение о демилитаризации вокруг ЗАЭС, я думаю, мы это поддержим", - сказал Джабаров.

"Но там были и другие предложения - передать контроль над Запорожской АЭС Украине. Как это можно сделать?" - задал риторический вопрос Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия должна сохранить за собой пункты охраны ЗАЭС, включая системы ПВО. "Россия должна сохранить за собой контроль за станцией", - подчеркнул Джабаров.

"Где-то мы можем сотрудничать в этом плане - в плане создания демилитаризованной зоны, поскольку наши войска там не размещаются, а только охраняют объект. Если Украина согласится на демилитаризацию, она покажет какое-то стремление к нормализации обстановки. Если нет - будет понятно, чего они добиваются", - заключил Джабаров.