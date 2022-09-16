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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Блинкен заявил о непредсказуемых последствиях при признании РФ спонсором терроризма

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдеп США выступает против определения России как страны - спонсора терроризма, поскольку это может привести к нежелательным последствиям, которых Вашингтону хотелось бы избежать.

В миреГосдеп уведомил Конгресс об опасениях по инициативе о признании РФ "спонсором терроризма"Читать подробнее

"Я думаю, вы осведомлены о нашей позиции, в частности, об определении России как государства - спонсора терроризма: все санкции, определения в этой связи сработают некорректно и могут повлечь непредсказуемые последствия", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу.

В то же время он отметил, что "серьезный эффект на Россию могут оказать санкции, в частности, на экспорт нефти, они увеличиваются ежедневно, они будут становиться все жестче и жестче".

Белый дом также в начале сентября заявлял, что не намерен включать Россию в список государств - спонсоров терроризма.

США Энтони Блинкен РФ
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