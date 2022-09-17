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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Байден обещал продолжить усилия для возвращения осужденных в РФ Уилана и Грайнер

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил, что приложит все возможные усилия, чтоб добиться возвращения на родину осужденных в России американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана, сообщил Белый дом.

Байден подтвердил "неизменную приверженность работе всеми доступными средствами, чтобы вернуть Бритни и Пола домой в целости и сохранности", говорится в сообщении по итогам встречи президента с родственниками Грайнер и Уилана.

Баскетболистка Грайнер была осуждена в России за контрабанду наркотиков, а бывший морской пехотинец Уилан - за шпионаж.

США Джо Байден Бритни Грайнер Пол Уилан
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