Прокурор заявил, что Уилан пытался получить данные о студентах вуза ФСБ

Защита уточнила, что на изъятой у него флешке была информация о фейковых людях, записанная для оперативного эксперимента

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин США Пол Уилан был осужден в России за шпионаж, поскольку он, будучи сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах вуза ФСБ России, сообщил в суде прокурор Генпрокуратуры России Сергей Лукоянов.

Он напомнил, что Уилан был задержан при попытке получить эти данные.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков уточнил "Интерфаксу", что речь идет об учащихся пограничного вуза.

По его словам, на этой флешке были данные об абитуриентах, "которых в природе не существует", это была "фейковая информация в рамках оперативного эксперимента". "Поэтому, объективно, никакого ущерба России он не причинил", - сказал адвокат и Он напомнил, что слежка за его подзащитным велась росссийскими спецслужбами "не один год".

Четвертый Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде утром 8 ноября в открытом режиме начал рассматривать жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о его передаче в США для дальнейшего отбытия наказания.

Уилан был задержан в Москве в самом конце 2018 года. В январе Жеребенков рассказывал, что американец много раз бывал в России. Он рассчитывал получить флешку с фотографиями или видеозаписями о его предыдущих поездках по стране, но был задержан при ее передаче и даже не успел ее просмотреть. Что на самом деле было на этом носителе и как там оказались сведения, составляющие гостайну, его защита на тот момент не знала.

15 июня 2020 года Мосгорссуд приговорил Уилана к 16 годам колонии за шпионаж.