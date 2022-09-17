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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Число пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100

Число пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100
Архивное фото
Фото: Nezir Aliyev/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате боестолкновений на киргизско-таджикской границе превысило 100 человек, сообщило в субботу министерство здравоохранения Киргизии.

"По состоянию на 09:00 (06:00 по московскому времени) 17 сентября количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составило 103 человека, пять из них отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

У пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела, добавили в ведомстве.

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным погранслужбы Киргизии, в пятницу в 06:00 (03:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах Киргизии. По словам киргизских властей, таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня, из которых были нанесены удары по населенным пунктам и пограничным заставам.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).

Киргизия Таджикистан
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