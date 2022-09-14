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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии

Таджикские военные применили минометы против пограничников Киргизии
Архивное фото
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки с киргизскими пограничниками на неописанном участке совместной границы, сообщила в среду пограничная служба Киргизии.

"14 сентября на киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, в ходе которого таджикская сторона применила минометы. По предварительным данным, пострадавших и раненных с киргизской стороны нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.

"В ходе несения службы киргизский пограничный наряд обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы и, игнорируя законные требования киргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Киргизии также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По состоянию на 09:30 (06:30 мск) перестрелка периодически начинается и прекращается", - уточнили в пресс-службе.

На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии и начальником Согдийского областного управления Погранвойск ГКНБ Таджикистана по недопущению эскалации конфликта. Стороны планируют проведение встречи.

Пограничная служба Киргизии принимает все меры для стабилизации обстановки, резюмировали в ведомстве.

Киргизия Таджикистан
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