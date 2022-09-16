Киргизия сообщила о 24 погибших в боях на границе с Таджикистаном

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами боестолкновений на границе с Таджикистаном стали 24 человека, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Киргизии.

"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Баткенскую областную объединенную больницу поступило 12 тел, в Центр общеврачебной практики Лейлек - десять, в Центр общеврачебной практики Кулунду - два.

Обострение на границе Киргизии и Таджикистана

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным погранслужбы Киргизии, в пятницу в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. По словам киргизских властей, таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня, из которых были нанесены удары по населенным пунктам и пограничным заставам.

Как сообщают в Бишкеке, таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники в ответ ударили по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, получивших в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив Душанбе в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).