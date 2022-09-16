Погранслужба Киргизии сообщает об обстреле своей заставы со стороны Таджикистана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Таджикская сторона обстреляла киргизскую погранзаставу, сообщает в пятницу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"В 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия", - сообщили в Погранслужбе.

В 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. Подразделения пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.

В среду утром на киргизско-таджикской границе также произошла перестрелка, в результате которой двое киргизских пограничников и трое гражданских, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

По итогам киргизско-таджикских переговоров достигнута договоренность об отводе войск на постоянное место дислокации, установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.