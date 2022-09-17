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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

В Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в субботу МЧС Киргизии.

По данным пресс-службы, режим ЧС введен в связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах Киргизии с Таджикистаном.

В миреЧисло пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100Число пострадавших в столкновениях на киргизско-таджикской границе превысило 100Читать подробнее

"В целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил вводится режим ЧС", - отметили в МЧС.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 103 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану. В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве) в пятницу, но после этого поступали сообщения о продолжении столкновений.

Киргизия
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