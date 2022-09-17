В Киргизии сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов в Баткенской области Киргизии, захваченных ранее таджикскими военнослужащими, освобождены, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На данный момент в Баткенской области освобождены ряд ранее захваченных населенных пунктов. В настоящее время на местах также организованы соответствующие мероприятия по распределению доставки гуманитарной помощи через местные органы самоуправления под контролем МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

По данным ведомства, созданная между Киргизией и Таджикистаном комиссия на постоянной основе проводит двусторонние переговоры, с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы.

Как заявили в ГБНБ Киргизии, "руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе".

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека, пострадали 122 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил ранее в субботу, что таджикские военные покинули киргизские населенные пункты, которые были заняты накануне во время конфликта на границе двух стран.