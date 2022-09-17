Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Киргизии сообщили об освобождении части населенных пунктов в Баткенской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов в Баткенской области Киргизии, захваченных ранее таджикскими военнослужащими, освобождены, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На данный момент в Баткенской области освобождены ряд ранее захваченных населенных пунктов. В настоящее время на местах также организованы соответствующие мероприятия по распределению доставки гуманитарной помощи через местные органы самоуправления под контролем МЧС", - говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

По данным ведомства, созданная между Киргизией и Таджикистаном комиссия на постоянной основе проводит двусторонние переговоры, с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы.

Как заявили в ГБНБ Киргизии, "руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе".

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека, пострадали 122 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил ранее в субботу, что таджикские военные покинули киргизские населенные пункты, которые были заняты накануне во время конфликта на границе двух стран.

Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Более 700 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в стране

Столица Казахстана вновь переименована в Астану

Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 120 военных при попытке наступления под Херсоном

Британцам придется простоять до 16 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Британцам придется простоять до 16 часов в очереди, чтобы проститься с Елизаветой II

Число жертв удара по зданию администрации в Херсоне увеличилось до четырех

В ОДКБ выступили за решение конфликта на киргизско-таджикской границе путем переговоров

В Бишкеке сообщили о новом раунде переговоров по ситуации на границе

В Баткенской области Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });