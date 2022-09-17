Минздрав Киргизии сообщил о 121 пострадавшем из-за обстрелов на границе с Таджикистаном

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Число пострадавших на киргизско-таджикской границе превышает 120 человек, сообщает в субботу Минздрав Киргизии.

"По состоянию на 14:00 часов всего в организации здравоохранения поступил 121 пострадавший, из них семь человек отправлены на амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

16 сентября главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве). Однако в субботу стороны обвинили друг друга в новых обстрелах.

17 сентября Киргизия и Таджикистан приступили к новому раунду переговоров.