Генсек ООН и глава МИД Киргизии обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем конфликт на киргизско-таджикской границе, сообщает в субботу пресс-служба МИД.

Согласно сообщению, глава МИД обратил внимание, что киргизской стороной исключительно в целях самообороны и защиты суверенной территории Киргизии от очередного "неспровоцированного вторжения таджикских вооруженных сил и нерегулярных военизированных формирований приняты решительные ответные меры".

Со своей стороны Гуттериш отметил важность скорейшего разрешения ситуации путем конструктивного мирного диалога сторон.

"Генсек ООН подтвердил готовность к очной встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Нью-Йорке 20 сентября, а также заверил, что на следующей неделе обсудит сложившуюся ситуацию с главой МИД Таджикистана", - говорится в сообщении МИД.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека, пострадали 129 человек. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.