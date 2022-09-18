В Киргизии сообщили о спокойной обстановке на границе с Таджикистаном ночью 18 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ночь на киргизско-таджикской границе прошла без нарушения договоренностей о прекращении огня, сообщает в воскресенье Госкомитет национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 08:00 (05:00 мск) ночь на киргизско-таджикской границе в Баткенской и Ошской областях Киргизии прошла без каких-либо выстрелов и нарушения договоренностей сторон о прекращении огня", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, несмотря на предпринимаемые меры, обстановка продолжает оставаться напряженной. На госгранице продолжают работу представители сторон, которые проводят соответствующую работу по строгому соблюдению достигнутых договоренностей.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикистан, по данным киргизской стороны, применял танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека, пострадали 129 человек. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.