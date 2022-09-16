В Ереване не удовлетворены реакцией ОДКБ на просьбу Армении о помощи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ереван не удовлетворен реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение о предоставлении военной и военно-политической помощи, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это (требование - ИФ) не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет (реакция ОДКБ - ИФ)", - сказал Григорян в радиоэфире.

По его словам, после казахских событий была надежда на задействование механизмов ОДКБ.

"Естественно, эта надежда полностью рухнула, и нет больше такой надежды. И только если будут предметные шаги со стороны ОДКБ, мы можем думать об этом и быть уверенными... Но то, что до сих пор ОДКБ в надлежащем виде не отреагировал, чтобы войска Азербайджана полностью вышли из суверенной территории Армении, это означает, что наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.

"У ОДКБ есть военно-политический инструментарий, чем и можно решить существующую проблему", - отметил Григорян.

На вопрос, какие шаги предпримет Армения, возможен ли выход из ОДКБ, Григорян ответил: "По этой части должен задуматься ОДКБ, а не Армения".