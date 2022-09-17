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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Миссия ОДКБ прибыла на границу Армении и Азербайджана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Передовая группа миссии ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела мониторинг обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе организации.

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"Представители Вооруженных сил Армении продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер Сюникской области, где в результате попадания артиллерийского снаряда повреждения получил жилой дом", - отмечается в сообщении.

Как сообщил Сидоров, основная задача группы заключалась в посещении мест, где происходили непосредственные столкновения.

"Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано", - отметил он по итогам поездки.

"Участники передовой группы Миссии ОДКБ также посетили расположение одного из подразделений 102 военной базы. Командование базы ознакомило группу с порядком размещения, основными возложенными на подразделение задачами и организацией взаимодействия с органами военного управления Вооруженных сил Республики Армения и местными администрациями", - добавили в пресс-службе ОДКБ.

13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ во главе с Сидоровым прибыла в Армению в четверг.

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

ОДКБ Армения Азербайджан
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