В Ереване заявили, что ожидали более значимой поддержки от РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство действиями и реакцией ОДКБ на обращение республики о предоставлении помощи в связи с военным конфликтом с Азербайджаном и ждет от России более значимой поддержки.

"Мы очень недовольны, естественно. Ожидания, которые были, не оправдываются. И, представляя народ, имея связь с народом, мы долго не сможем объяснить ему, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено. И, естественно, мы сделаем от этого выводы, уже делаем и уже сделали", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, Армения и сегодня ждет, "но, представьте, что у нас есть пистолет, который не стреляет, которым можно только бить или показывать его".

"Но сегодня неправильное время делать резкие движения. С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более осязаемых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов", - отметил спикер парламента Армении.

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября – в нем 71 человек.