Миссия ОДКБ выработала предложения по деэскалации между Арменией и Азербайджаном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Сегодня в министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам", - сказали в пресс-службе.

По ее информации, выработанные предложения "направлены на деэскалацию возникшей напряженности".

После встречи в Минобороны передовая группа миссии ОДКБ отбыла в Москву, добавили в Объединенном штабе.

13 сентября Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности. Передовая группа миссии ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению 15 сентября.