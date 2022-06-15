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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

НАТО намерено помочь Украине в переходе с советского на современное вооружение альянса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Страны НАТО предоставляют Украине военное оснащение на миллиарды долларов, и на мадридском саммите примут пакет помощи Киеву, содействуя переходу страны на современное натовское вооружение, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Я полагаю, что на встрече в верхах государства-члены НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, помогая ей на более долгосрочную перспективу перейти от советского к более современному натовскому оборудованию и повышая оперативную совместимость с альянсом", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе перед совещанием министров обороны стран-участниц альянса, которое предваряет саммит НАТО в Мадриде 29-30 июня.

Генсек добавил, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность своих близких партнеров в Европе, а также право каждой страны выбирать свой собственный путь свободно от внешнего вмешательства.

НАТО Йенс Столтенберг Украина
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