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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что рассчитывает поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в течение ближайших дней.

"Ожидается, что в течение ближайших дней мы проведем разговор с президентом Путиным, в частности, по атомному вопросу (по теме ЗАЭС - ИФ)", - сказал Макрон журналистам перед выступлением на ГА ООН.

Комментируя запланированные референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Макрон заявил, что, по его мнению, это "дополнительная провокация".

Референдумы о вхождении в состав России назначены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 23-27 сентября.

Позже, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, президент Франции заявил, что считает необходимым продолжать поддерживать диалог с Россией в нынешней ситуации. "Я поддерживаю диалог с Россией с начала (российской спецоперации на Украине - ИФ) и считаю правильным продолжать это делать", - указал он.

Говоря о ситуации на Украине, Макрон также отметил особую важность обеспечения безопасности на АЭС. "Надо работать вместе, чтобы не допустить атомной аварии, последствия которой могут быть разрушительными", - сказал французский лидер на ГА ООН.

Президент Франции в ходе своего выступления также коснулся темы продовольственного кризиса. Макрон заявил, что Франция оказывает поддержку процессу вывоза украинского зерна для его доставки, в частности, в Африку.

Франция Эммануэль Макрон Владимир Путин
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