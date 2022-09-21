Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты "Мир"

Об этом сообщила газета "Известия"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банки Казахстана и Вьетнама перестали принимать карты платежной системы "Мир", сообщила газета "Известия".

В call-центре вьетнамского банка BIDV изданию рассказали, что кредитная организация обслуживает карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay. Платежной системы "Мир" в этом списке больше нет.

Перестали принимать карты "Мир" и в Народном банке Казахстана (Халык Банк). В его call-центре уточнили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Национальной системе платежных карт (НСПК), комментируя заявление Isbank, сообщили, что обслуживание карт "Мир" за рубежом зависит от позиции конкретных кредитных организации. "Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Как сообщалось, 15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"", - подчеркнули в ЦБ.

"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы (приема карт - ИФ) бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.