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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Белый дом серьезно воспринял слова Путина о ядерном оружии

Белый дом серьезно воспринял слова Путина о ядерном оружии
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время", - добавил он.

В обращении о мобилизиации Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров" может развернуться в их сторону. Он добавил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин США СНБ США Джон Кирби
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