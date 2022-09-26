Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Москва предупредила Вашингтон о приближении к опасной черте из-за курса США по Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия и США не прекращают контакты, в том числе по ядерной тематике, в рамках этих контактов Москва предупреждает Вашингтон, что его поддержка Украины приближает все стороны к "опасной черте", заявил в эфире Первого канала замглавы МИД Сергей Рябков.

В РоссииПутин подписал указ о частичной мобилизации. ТекстЧитать подробнее

"Мы не прекращали диалог с США, в том числе по этой тематике. Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте, - сказал он. - Мы предостерегаем от того, чтобы эта линия продолжалась".

Он отметил, что обмен сигналами с Вашингтоном по этой тематике не останавливается, "здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям". "Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства - все это сохраняется, и это будет продолжаться", - сказал Рябков.

"Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны "охолонуть" и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - добавил он.

Дипломат также сказал, что никаких изменений в российских доктринальных документах по тематике применения ядерного оружия не произошло, "все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания".

23 сентября Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерегает США от вмешательства в конфликт на Украине, которое могло бы привести к прямому военному столкновению с российскими силами.

В то же время он заявил, что Америка "недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", применяет ядерный шантаж, понижает ядерный порог, что создает дополнительную угрозу безопасности России.

21 сентября в обращении о мобилизации президент Владимир Путин предупредил: "Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться и в их сторону". В Белом доме сказали, что эти слова восприняли серьезно.

Хроника 24 февраля – 26 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
МИД Сергей Рябков США Украина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием карт "Мир"

В Казахстане опровергли сообщения о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии
Пандемия коронавируса

Шольц подхватил COVID-19

Шольц подхватил COVID-19

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Итальянские демократы признали поражение на парламентских выборах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });