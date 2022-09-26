Москва предупредила Вашингтон о приближении к опасной черте из-за курса США по Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия и США не прекращают контакты, в том числе по ядерной тематике, в рамках этих контактов Москва предупреждает Вашингтон, что его поддержка Украины приближает все стороны к "опасной черте", заявил в эфире Первого канала замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы не прекращали диалог с США, в том числе по этой тематике. Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте, - сказал он. - Мы предостерегаем от того, чтобы эта линия продолжалась".

Он отметил, что обмен сигналами с Вашингтоном по этой тематике не останавливается, "здесь нет ничего, что отличало бы нынешний момент от практики диалога с США по разным линиям". "Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства - все это сохраняется, и это будет продолжаться", - сказал Рябков.

"Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны "охолонуть" и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - добавил он.

Дипломат также сказал, что никаких изменений в российских доктринальных документах по тематике применения ядерного оружия не произошло, "все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания".

23 сентября Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерегает США от вмешательства в конфликт на Украине, которое могло бы привести к прямому военному столкновению с российскими силами.

В то же время он заявил, что Америка "недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", применяет ядерный шантаж, понижает ядерный порог, что создает дополнительную угрозу безопасности России.

21 сентября в обращении о мобилизации президент Владимир Путин предупредил: "Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может развернуться и в их сторону". В Белом доме сказали, что эти слова восприняли серьезно.