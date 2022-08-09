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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Кремль пока не получал от США предложений о судьбе договора об СНВ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия пока не получала от США предложений о дальнейшей судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях, но диалог в этой области необходим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Его спросили на брифинге, готова ли Москва представить свои предложения Вашингтону в этой области, или она ждет первого шага от США.

"Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет, но, еще раз повторяем, диалог в этой области необходим", - ответил он.

Президент США Джо Байден ранее этим летом заявил о готовности начать с Россией переговорный процесс о достижении соглашения взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.

5 августа аналогичные заявления сделали представители Белого дома, Госдепартамента и Пентагона. В частности, замминистра обороны США Колин Кол сказал, что Вашингтон готов как продлить истекающий ДСНВ-3, так и заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.

8 августа Россия уведомила США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты.

Дмитрий Песков США Кремль ДСНВ Минобороны Пентагон Джо Байден
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