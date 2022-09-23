Президент Киргизии не исключил освобождения Атамбаева по завершении суда

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров не исключил возможности освобождения из-под стражи бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева после завершения судебного процесса.

"Пока не завершатся судебные процессы, я не могу вмешиваться, сейчас у меня нет полномочий его освободить, только после завершения судебного процесса по Кой-Ташским событиям у меня появится такая возможность", - сообщил Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".

По его словам, он недавно принял сыновей Атамбаева и объяснил, что "после завершения судебных процессов у меня появится такая возможность".

Жапаров отметил, что власти страны не намерены вмешиваться в судебный процесс по июньским событиям 2010 года.

Дело экс-президента

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

16 июня 2022 года Атамбаев был оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Он был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

28 июня 2022 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

В 2021 году по поручению президента Киргизии было возобновлено следствие по событиям на юге Киргизии в июне 2010 года. Обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК страны было предъявлено пятерым бывшим членам временного правительства. Среди них - Атамбаев, занимавший в 2010 году пост зампредседателя временного правительства.

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около 2 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Некоторые СМИ сообщали о более чем 2 тыс. погибших, более 20 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.