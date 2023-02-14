Одно из дел экс-президента Киргизии Атамбаева направлено на новое рассмотрение

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Киргизии отменил приговор в отношении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и направил его уголовное дело на новое рассмотрение, сообщил "Интерфаксу" источник в судебных органах страны.

Это решение принято по ходатайству защиты Атамбаева, которая просила возобновить производство по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, уточнил он.

В решение суда указано, что постановления судебной коллегии по уголовным делам от 12 октября 2021 года и постановление судебной коллегии Верховного суда от 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены. Источник не уточнил, по каким уголовным делам отменены постановления. В Верховном суде Киргизии обещали дать уточнения позже.

Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 годы. Летом 2019 года его лишили неприкосновенности. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

16 июня 2022 года Атамбаев был оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

28 июня 2022 года Первомайский суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

В 2021 году по поручению президента Киргизии было возобновлено следствие по событиям на юге Киргизии в июне 2010 года. Обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК страны было предъявлено пятерым бывшим членам временного правительства. Среди них - Атамбаев, занимавший в 2010 году пост зампредседателя временного правительства. 10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около 2 тыс. получили ранения различной степени тяжести.