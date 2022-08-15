В Бишкеке начались слушания по делу о беспорядках 2010 года на юге Киргизии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Первомайском суде Бишкека в закрытом режиме начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках на юге Киргизии в июне 2010 года, сообщили в пресс-службе суда.

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, который в период беспорядков был вице-премьером, на заседание не пришел. Ранее он отказался посещать любые судебные процессы.

На заседание пришли четверо обвиняемых.

Расследование июньских беспорядков 2010 года было возобновлено в 2021 году по поручению президента Киргизии Садыра Жапарова. Пяти фигурантам дела вменили уголовную статью о злоупотреблении должностным положением. Это Атамбаев, Исмаил Исаков, исполнявший в 2010 году обязанности министра обороны республики, Бакытбек Алымбеков, исполнявший обязанности первого заместителя министра внутренних дел, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, а также бывший глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Кенешбек Дуйшебаев.

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около 2 тысяч получили ранения. Больше двух десятков человек после тех событий пропали без вести.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы, был лишен неприкосновенности и стал фигурантом нескольких уголовных дел. 23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

16 июня 2022 года Атамбаев был оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. 28 июня Первомайский суд его оправдал по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.