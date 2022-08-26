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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Экс-президента Киргизии Атамбаева не выпустили в Москву на лечение

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Служба исполнения наказания (СИН) Киргизии не разрешила бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, приговоренному к 11 годам тюрьмы, выехать в Москву на лечение, сообщил в соцсетях его адвокат Замир Жоошев.

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Он сослался на полученный отказ СИН и назвал его нарушением права человека на жизнь и здоровье.

Адвокат напомнил, что Национальный центр кардиологии и терапии вынес заключение, что здоровье Атамбаева требует медицинского вмешательства, которое в Киргизии не проводится. В колонии Атамбаеву в колонии делают укрепляющие капельницы с милдронатом, мексидолом и витаминов В, чтобы он "хотя бы мог передвигаться по камере", добавил Жоошев.

"За пределы камеры он уже больше месяца не выходит из-за состояния здоровья. И эти лекарства не могут излечить Атамбаева, а используются лишь для того, чтобы не дать его плохому состоянию перерасти в критическое. Но и это никто не гарантирует, - написал адвокат. - Мы не просим отпустить его домой, а просим лишь отправить на лечение. При этом есть гарантии того, что после лечения Атамбаев вернется в страну, чтобы продолжить отбывать назначенный судом срок".

8 августа председатель киргизской политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков сообщил, что Центральная клиническая больница Управления делами президента России пригласила Атамбаева в Москву на обследование и операции. Ему необходимы конфокальная лазерная эндоскопия и аргонно-плазменная абляция на пищеводе. Султанбеков попросил власти Киргизии выпустить Атамбаева на лечение.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В июне 2019 года его лишили неприкосновенности, в августе при попытке его задержать в родовом селе Кой-Таш близ Бишкека он держал осаду и был задержан в результате спецоперации. Против него возбуждено несколько уголовных дел, по ряду обвинений суд его уже оправдал.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Киргизия СИН Алмазбек Атамбаев Москва Управделами президента Замир Жоошев
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