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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Блинкен предупредил главу МИД КНР о последствиях при поддержке Китаем действий РФ на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И заявил ему о возможных последствиях, если КНР окажет поддержку действиям России на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Госдепартаментом.

"Блинкен подчеркнул, что будут последствия, если КНР окажет поддержку действиям Москвы против суверенного государства", - отмечается в сообщении.

Также госсекретарь отметил, что "сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе важно для региональной и глобальной безопасности и благополучия".

Встреча дипломатов состоялась в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

США Энтони Блинкен Китай Украина
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