Белый дом не назвал возможные меры против КНР за военную помощь России на Украине

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх отказался раскрыть, какие меры против Китая подготовила американская администрация на случай, если Пекин окажет помощь России в военной операции на Украине.

"Это остается секретом", - сказал он в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос ведущей, будут ли это санкции.

Чиновник напомнил, что в ходе недавней беседы президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином американская сторона "четко разъяснила Китаю вопрос, касающийся любой поддержки российского вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в уклонении от санкций".

"И мы также ясно дали понять, какими будут эти последствия", - заявил Сингх.

Министр иностранных дел Китая Ван И накануне заявил журналистам, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин.