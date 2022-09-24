Пушилин сообщил о гибели одного человека в результате обстрелов Донецка

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центр Донецка подвергся обстрелам во время референдума, есть раненые и погибший, сообщил в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник пытается доступными ему способами сорвать референдум, запугать людей. Были две волны обстрелов центра Донецка, к сожалению, есть трое раненых и один погибший", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Пушилин добавил, что референдум продолжается, безопасность граждан обеспечивается в полной мере.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября.