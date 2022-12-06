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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти сообщили о шестерых погибших в результате обстрелов Донецка во вторник

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка во вторник, еще 10 человек пострадали, сообщают местные власти.

"По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли шесть мирных жителей", - говорится в сообщении мэра Донецка Алексея Кулемзина, распространенном во вторник его пресс-службой.

В свою очередь в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрелов центра Донецка во вторник как минимум десять мирных жителей пострадали.

Донецк ДНР
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