Власти сообщили о шестерых погибших в результате обстрелов Донецка во вторник

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка во вторник, еще 10 человек пострадали, сообщают местные власти.

"По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли шесть мирных жителей", - говорится в сообщении мэра Донецка Алексея Кулемзина, распространенном во вторник его пресс-службой.

В свою очередь в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрелов центра Донецка во вторник как минимум десять мирных жителей пострадали.