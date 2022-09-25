Явка на референдуме о самоопределении Херсонской области за три дня составила 48,9%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - За три дня голосования на референдуме о самоопределении Херсонской области участие в нем приняли 48,91% списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.

"Напомню, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%", - сказала она.

Захарова также сообщила, что комиссия сегодня была вынуждена приостановить работу в посёлке Снигиревка в Николаевской области, находящемся под контролем России и административно присоединенном к Херсонской области.

"Что касается провокаций, то сегодня участковая избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу в Снигиревке из-за начавшегося артиллерийского обстрела. Работа комиссии будет возобновлена, если этому будут соответствовать условия, если не будет угрозы жизни членов комиссии и не будет угрозы нашим избирателям. Завтра у нас еще один день выездного голосования, и мы туда поедем, если все будет хорошо", - добавила Захарова.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября - вне спецпомещений, 27 сентября откроются избирательные участки.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.