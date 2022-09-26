Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием карт "Мир"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших банков Таджикистана Душанбе Сити Банк приостановил обслуживание карт платежной системы "Мир" по техническим причинам, говорится в сообщении кредитной организации.

Карты "Мир" не обслуживаются ни в банкоматах, ни в POS-терминалах, уточняется в официальном телеграм-канале банка.

23 сентября о приостановке обслуживания платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также работы кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом сообщил единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard. Такое решение было принято "в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard".

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Генеральный директор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев, комментируя заявления зарубежных банков об отказе обслуживать карты "Мир", сообщил, что опасения вокруг этой ситуации несколько преувеличены. "По Турции, наверное, самая такая болезненная тема. Действительно, из пяти наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество. Они нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских", - сказал он.

Помимо двух турецких банков, прекратил сотрудничество с платежной системой "Мир" вьетнамский BIDV. "По остальным странам вообще пока никаких изменений нет", - отмечал Комлев.

Разъяснение от OFAC

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список Комлева.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"", - подчеркнули в ЦБ.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.