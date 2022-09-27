ЦИК ЛНР оценил явку на референдуме в 92,6%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Голосование на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации завершилось, итоговая явка избирателей составила 92,6%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

На территории ЛНР, по ее словам, проголосовали 1 260 032 человека, на территории России - 402 575.

По итогам обработки 14,07% протоколов 97,79% проголосовали за присоединение к России, показывают предварительные данные.

Голосование на референдуме проводилось с 23 по 27 сентября.

Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик в феврале 2022 года.